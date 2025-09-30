Petro, Trump'ı 'soykırımın suç ortağı' olmakla suçladı

Başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narido'da konuşan Petro, Gazze'deki yaşananlar nedeniyle Trump'ı "soykırımın suç ortağı" olmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Petro, "Bay Trump bugüne kadar olduğu gibi soykırıma suç ortağı olmaya devam ederse, hak ettiği tek yer hapishanedir" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararınca tutuklanması gerektiğini savunan Petro, "ABD uluslararası hukuku aslında tanımıyor. Roma Statüsü, insanlığa karşı suçların veya savaş suçlarının ne olduğunu tanımlar. Bu mahkemelerde yargılanan her vatandaş, hangi uyruktan olursa olsun, oradan geçtiğinde herhangi bir ülke tarafından tutuklanabilir. Dolayısıyla Netanyahu da ABD'de tutuklanabilir" dedi.

Petro, ABD ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yeniden gözden geçirileceğini, İsrail ile olan serbest ticaret anlaşmasının ise yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

Filistin'in özgürleştirilmesi için müşterek ordu kurulması önerisini yineleyen Petro, "Birleşmiş Milletler (BM), soykırıma suç ortaklığı yapan bir hükümetin önünde diz çökemez. O halde harekete geçelim, yalnız kalıp kalmayacağımızı sonra görürüz" diye konuştu.

ABD'nin vizesini iptal edeceğini açıklamasına değinen Petro, "(ABD) uluslararası hukuku çiğniyor. BM'de konuşmaya gidecek ya da BM'nin gündemindeki konular hakkında söz alacak herhangi birinin vizesini iptal etme hakkına sahip değil. Bu, dünya hukukudur. Eğer Trump bunu unutuyorsa ya da ona söylemiyorlar ya da kendisi okumuyorsa o halde birisi ona okusun" açıklamasında bulundu.

Petro, Pasifik Okyanusu'nun uyuşturucudan arındırılması için uluslararası bir antlaşmanın imzalanması gerektiğini ve işbirliğine ilk günden bu yana hazır olduklarını kaydetti.