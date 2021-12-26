Petrol borcu için ilginç ödeme yöntemi

26 Aralık 2021 Pazar, 19:06

Sri Lanka’da hükümet, İran’dan ithal ettiği petrolün devasa borcunu çayla ödeme kararı aldı. 251 milyon dolar İran’a borcu olan Sri Lanka’nın borcunu kapatmak için İran’a her ay 5 milyon dolar değerinde olan seylan çayı gönderecek.

İRAN KABUL ETTİ

Haber Global'de yer alan habere göre, Tahran hükümetinin bu teklifi kabul ettiği öğrenilirken İran Ticareti Destekleme Örgütü Başkanı Alirıza Peymanpak, “Son müzakerelerde, İran'a olan borcun ve faizinin Sri Lanka'da üretilen çayın aylık sevkiyatıyla ödenmesi konusunda yazılı anlaşma sağladık” dedi.

YAPTIRIM LİSTESİNDE YOK

Sri Lanka hükümeti yapılan anlaşma ile birlikte İran’a yönelik uluslararası yaptırımların ihlal edilmediğini ve çay gibi gıda ürünlerinin yaptırım kapsamında olmadığını ifade etti.

Bilindiği üzere İran nükleer görüşmelerden çekilen ABD’nin uyguladığı sert yaptırım ve pandeminin etkisi ile ekonomide zor bir dönem yaşıyor. Sri Lanka da koronavirüs nedeniyle turizm alanında yaşadığı kan kaybı nedeniyle ciddi bir borç kriziyle karşı karşıya. Ülkenin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan çay, ilk defa dış borcu kapatmak için kullanılacak