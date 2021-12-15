15 Aralık 2021 Çarşamba, 23:19

AKP’li Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 15 yıl önce Şuhut ilçesi Kayabelen Köyü’nde gravite değeri çok yüksek petrol bulunduğunu ancak bunun Lozan Antlaşması nedeniyle çıkarılmadığını öne sürdü.

Afyon Postası’ndan Nail Azbay’ın haberine göre, Rahmiye Sare Palalı Okulu’nun Kariyer Günleri etkinliğine katılan Zeybek, burada yaptığı konuşmada ilginç iddialarda bulundu.

AKP'den bir petrol müjdesi daha: "Beton döktük 2023'te çıkaracağız" — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 15, 2021

Zeybek’in açıklamaları özetle şöyle:

2023 Lozan Anlaşması’nın hükümlerinin son bulduğu dönem. Dünyada ender bulunan toryum madenine sahibiz biz. Bilim adamı bir şehri ısıtabilmek için milyarlarca ton kömüre ihtiyaç var ama toryum madeni ile bir el arabası kadar şeyle koskoca şehri ısıtabilirsiniz diyor. Şu anda dünyanın en zengin toryum madeni yataklarına sahibiz. Yine dünyanın en zengin bor madenlerine sahibiz. Bor madeni 1 ton alçıdan daha ucuza ihraç ediliyordu. İşlenmemiş halde. İngiltere bunu Manş Denizi’nde stokluyor. Bor madeni olmadan uzay araştırmaları yapmak mümkün değil. Çünkü atmosferi geçince güneş ışınlarını araçlar eriyor.

"TÜRKİYE, PETROL HAVUZU ÜZERİNDE"

"Allah bize öyle güzel bir arazi vermiş ki, Karadeniz’de petrol var, Rusya’da var, Azerbaycan’da var, Suriye’de var, İran’da var, Akdeniz’de var, Ege Denizi’nde var, haşa derdim burayı görmeden mi geçti derdim" diyen Zeybek, "Rus bilim adamı diyor ki, bırakın Türkiye’yi petrol okyanusunun üzerinde oturuyor diyor ama maalesef bu anlaşmalar ile elimiz ayağımız bağlanmış, yer altı zenginliklerimizi çıkaramaz hale gelmişiz" ifadelerini kullandı.

"TÜM DÜNYANIN ÇIRPINIŞI 2023’Ü BU ÜLKEYE YAŞATMAYALIM"

15 yıl öncesine işaret eden Zeybek, "5-6 tane sondaj yapıldı. Burada gravite değeri çok yüksek petrol bulundu ama anlaşmalar neticesinde çıkarıp işletemiyorsun. Ben şu anda kapalı olan bir beton firmasının müdürü her birine 25’er tonluk kapak yaparak üzerlerini örttük dedi. İnşallah tüm dünyanın çırpınışı 2023’ü bu ülkeye, bu ülkeyi seven insanlara yaşatmayalım tek mücadeleleri bu. Yoksa Tayyip başta kalmış, AK Parti iktidar kalmış onların umurunda değil. Okulunuzu tebrik ediyorum. Yedek parça üretir hale geldiniz. Türk insanına güvendiğiniz zaman üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey yok” diye konuştu.