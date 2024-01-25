Petrol rafinerisinde yangın: 'İHA saldırısı' iddiası

Yayınlanma: 25.01.2024 - 15:04

Güncelleme: 25.01.2024 - 15:06

Rusya’nın Ukrayna’ya yakın bölgelerinden olan Krasnodar'daki Tuapse kentinde bulunan Rus petrol şirketi Rosneft’e ait bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuapse Belediye Başkanı Sergey Boyko yaptığı açıklamada, rafinerideki bir vakum ünitesinin yandığını, alevlerin yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındığını duyurdu.

Boyko, yangında can kaybı yaşanmadığını belirtti. Alevler ekiplerin uzun uğraşları sonucu 04.53 sıralarında söndürüldü.

Yangın nedeniyle Krasnodar'ın Soçi kentindeki uluslararası havaalanında da uçuşlar durdu. Güvenlik gerekçesiyle Soçi rotasındaki tüm uçaklar Mineralnye Vody Havalimanına yönlendirildi.

Ukraynalı bazı kaynaklar, petrol rafinerisindeki yangının İHA saldırısı sonucu çıktığını belirtti.

UKRAYNALI PETROL ŞİRKETİNE SİBER SALDIRI

Ukrayna’nın devlet petrol şirketi Naftogaz’a ise siber saldırı gerçekleştirildi. Naftogaz’dan yapılan yazılı açıklamada, “Şirketlerimizin kullandığı veri merkezlerinden birinde büyük çaplı bir siber saldırı kaydedildi. Şu anda web siteleri ve çağrı merkezi çalışmıyor” ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA, RUSYA’YA AİT PETROL TESİSLERİNİ HEDEF ALIYOR

Ukrayna savaş devam ederken İHA saldırılarıyla Rus petrol şirketlerinin tesislerine zaman zaman saldırı gerçekleştiriyor. Ukrayna 21 Ocak'ta İHA'larla Rusya’nın Leningrad bölgesindeki Rus Novatek petrol şirketine ait bir tesisi hedef almış, tesisteki çalışmaları durdurulmuştu.