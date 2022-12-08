Petrol tankeri sıkışıklığında yeni gelişme: Rusya ile koordinasyon halindeyiz

08 Aralık 2022 Perşembe, 11:36

İngiliz basını Financial Times (FT), AB'nin, Rus petrolüne fiyat kısıtlaması getirmesinin ardından Türk karasularında petrol tankeri sıkışıklığı oluştuğunu yazmıştı.

Konuya ilişkin bir Türk kaynak, RIA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Türk kaynak, Türkiye ve Rusya'nın, Türk boğazlarındaki "tanker sıkışıklığı" konusunda "koordinasyon" halinde olduğunu söyledi.

Kaynak, olaya ilişkin "gerekirse önlemler alınacağını" belirtti.

Kaynak, "Bu konuda Rusya ile koordinasyon halindeyiz. Gerekli tüm tedbirler alınmaktadır ve gerektiği takdirde alınacaktır. Şu anda söyleyebileceğim tek şey bu. Nedense medya sorunu felaket olarak sunuyor, böyle bir şey yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

AB, Rusya'dan ihraç edilen petrol için "tek taraflı olarak" varil başına 60 dolar tavan fiyat belirledi. Rusya'nın şiddetle itiraz ettiği karar sonrası, FT tarafından "Türk karasularında petrol tankerlerinden oluşan bir trafik sıkışıklığı meydana geldiği" yazıldı.

FT'de yer alan habere göre, "Gemi brokerleri, petrol tüccarları ve uydu takip servislerine göre, pazartesi günü yaklaşık 19 ham petrol tankeri Türk sularını geçmek için bekliyordu. Gemiler, Rusya'nın Karadeniz limanlarını uluslararası pazarlara bağlayan iki boğaz olan İstanbul ve Çanakkale Boğazı yakınlarında demir atmışlardı. Adının açıklanmasını istemeyen bir gemi brokerine göre, ilk tanker 29 Kasım'da geldi ve altı gündür bekliyor. Türk sularında ve çevresinde bekleyen tankerler, tavan fiyat uygulamasının, Rusya'nın ihracatının çok ötesinde, küresel petrol akışını da sekteye uğratabileceğinin ilk işareti..."

SİGORTA TEMİNATI

Basında yer alan bilgilere göre Türkiye, boğazlardan geçen tüm ham petrol tankerlerinden, "Petrol sızıntısı ve çarpışma gibi olayları kapsayacak sigorta teminatları" istedi.

Ancak küresel deniz taşımacılarının yaklaşık yüzde 90'ına teminat sağlayan 13 büyük sigorta şirketini temsil eden Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin talebinin normalde gerekli olanın çok ötesine" geçtiğini iddia etti.

Bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi ise basına demecinde, Türk hükümetinin yeni politikasının, gemilerin Türk boğazlarından geçişini son derece zorlaştırdığını ve ABD makamlarının İngiltere ile birlikte, "Türk yetkililere endişelerini ilettiklerini" söyledi.