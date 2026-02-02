Pezeşkiyan'dan, ABD ile müzakerelere başlama talimatı

İran’da ABD ile müzakereler için süreç başlatılıyor. Fars Haber Ajansı, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ABD ile müzakerelerin başlatılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Fars’a konuşan hükümete yakın bir kaynak, Pezeşkiyan’ın ABD ile müzakere sürecinin başlatılması için ilgili birimlere talimat verdiğini söyledi.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı ise ABD ile İran arasındaki müzakerelerin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yürütülmesinin planlandığını bildirdi.

Tasnim’e konuşan kaynak, görüşmelerin yerinin ve tarihinin henüz netleşmediğini aktarırken, müzakerelerin yalnızca nükleer dosya ile sınırlı olacağını kaydetti.