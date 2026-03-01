Pezeşkiyan’dan ulusa sesleniş konuşması: Saldırılara devam edeceğiz

İran basınında yer alan haberlere göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail saldırılarının ardından ilk kez devlet televizyonunda yayımlanan video mesajla halka seslendi.

Pezeşkiyan, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından kurulan geçici liderlik konseyinin çalışmalarına başladığını açıkladı.

Pezeşkiyan, “Anayasanın 111. maddesi uyarınca Geçici Liderlik Konseyi bugün görevine başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, konuşmasında hayatını kaybeden Ali Hamaney’e de değinerek, “Allah’tan, şehadete ulaşan Yüce Lider’in ruhunu şad etmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Devlet televizyonunda yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında Pezeşkiyan, İran’ın “İmam Humeyni’nin çizdiği yolda” ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Pezeşkiyan, İran Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılara karşılık vermeyi sürdüreceğini belirterek, “İran ordusu sert saldırılarına devam edecek. Düşmanın üslerini ve kabiliyetlerini yok ederek onları umutsuzluğa sürükleyeceğiz” dedi.

İran toplumuna birlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı, ordunun düşman hedeflerine yönelik sert saldırılarını sürdüreceğini ifade etti.

