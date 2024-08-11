Pezeşkiyan, kabine listesini meclise sundu: Güven oylaması yapılacak

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan 19 isimden oluşan kabine listesini meclise sundu. Pezeşkiyan’ın listesinde, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmalardaki Başmüzakereci Abbas Arakçi’nin Dışişleri Bakanı olarak yer alması dikkat çekti.

İHA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 14:23
Pezeşkiyan, kabine listesini meclise sundu: Güven oylaması yapılacak
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İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, kurmaylarını belirlemek üzere meclise liste sundu. Pezeşkiyan’nın 19 isimden oluşan kabine listesinde, Dışişleri Bakanlığı için, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmaların başmüzakerecisi olarak görev yapmış Abbas Arakçi aday gösterildi.

İçişleri Bakanlığı için ise, daha önce Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri olarak görev yapmış ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından asker kökenli Tuğgeneral İskender Muminin ismi listede yer aldı.

Listede Savunma Bakanlığı için, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade aday gösterilirken, İstihbarat Bakanlığı için mevcut Bakan İsmail Hatib, Adalet Bakanlığı için Emin Hüseyin Rahimi, Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığı için Muhammed Rıza Salihi Emiri, Petrol Bakanlığı için Muhsin Paknejad, Enerji Bakanlığı için Abbas Aliabadi ve Yol ve Şehircilik Bakanlığı için de kadın mimar Ferzane Sadıki yer aldı.

Büyük bir kısmını Muhafazakar milletvekillerinin oluşturduğu mecliste, Pezeşkiyan’ın kabine listesi için bir hafta içerisinde güven oylaması yapılması bekleniyor.


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