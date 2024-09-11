Pezeşkiyan'dan İsrail çıkışı: En iğrenç suçları işliyor

Yayınlanma: 11.09.2024 - 15:29

Güncelleme: 11.09.2024 - 15:29

Toplantıda konuşan Sudani, İran ile ikili stratejik ortaklıkları, Kalkınma Yolu, kara yolu projeleri, sınır güvenliği ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını görüştüğünü söyledi.

"Görüşmemizde İran ile geniş ve çok disiplinli ikili stratejik ortaklığı ele aldık" diyen Sudani, görüşmede ayrıca ulaşım hatları ve lojistik bağlantıların güçlendirilmesi üzerinde durulduğunu dile getirdi. Sudani, "Basra-Şelamçe hattında önemli bir yol katettik. Kalkınma Yolu ve kara yolu dahil birçok projeyi de görüştük" diye konuştu.

Vasıt, Maysan ve Basra'daki sınır sanayi bölgeleri projesine odaklandıklarını ayrıca Irak'ta faaliyet yürüten İranlı şirketlerin durumuna da değindiklerini belirten Sudani, şöyle devam etti:

"İran ile çeşitli alanlarda 14 mutabakat zaptı imzaladık. İran İslam Cumhuriyeti'ne gaz temini ve Türkmenistan'dan gaz alımını kolaylaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Siyonist yapının (İsrail) Gazze'de devam eden soykırımıyla tehdit ettiği bölgede istikrarın önemini de konuştuk. Çatışmaların büyümesinin ve devletlerin egemenlik haklarının ihlal edilmesinin önlenmesini vurguladık. İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik hiçbir tehdidin ülkemizden gelmesine izin vermeme yönündeki anayasal tutumumuzu da teyit ettik. Sınırların kontrol edilmesi ve iki ülkenin iç güvenliğine zarar veren kaçakçılığın önlenmesi amacıyla güvenlik birimleri arasında iletişim devam ediyor."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştirme fırsatını yakaladığını ifade ederek, iki ülke arasındaki işbirliğinde yeni bir başlangıcı temsil eden ve bugün ile daha önce imzalanan anlaşmaları yakından takip edeceğini söyledi.

Irak ve İran arasında daha geniş işbirliğine yönelik stratejik planların geliştirilmesi amacıyla iki ülke arasında çeşitli alanlarda uzmanlardan oluşan bir komisyonun oluşturulması konusunda mutabakata vardıklarını aktaran Pezeşkiyan, "Teröristleri ve bölgenin güvenliğini hedef almak isteyenleri caydırmak için iki ülke arasındaki güvenlik anlaşmalarını devreye sokmamız gerekiyor. Kardeşliğin ve sükunetin hakim olduğu güçlü, istikrarlı ve güvenli bir Irak istiyoruz. bu ziyaret, görüşlerimizi tartışmak ve gelecek planlarımızı hazırlamak için harika bir fırsatı temsil ediyor" diye konuştu.

İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarına da değinen İran Cumhurbaşkanı, "Siyonist varlık Gazze'de insanlığa karşı en iğrenç suçları işliyor. Birlik ve beraberlikle siyonist oluşumu caydırmayı başaracağımızı umuyorum" şeklinde konuştu.

Seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Irak'a gerçekleştiren Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya gelmişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Irak'ı ziyaretinde, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini içeren 14 mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Pezeşkiyan ayrıca Meclis Başkanlığını vekaleten yürüten Muhsin Mendelavi ve bazı siyasi liderlerle de bir araya gelecek. İki gün sürecek ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı, Necef, Kerbela, Basra ve Erbil ve Süleymaniye kentlerini de ziyaret edecek.