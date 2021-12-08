Pfizer: Birkaç yıl Covid-19 aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak
ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın İngiltere Müdürü Ben Osborn, gelecek yıllarda koronavirüs aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyaç duyulabileceğini bildirdi.
Mevcut koronavirüs aşılarının Omicron varyantına karşı etkili olup olmadığı tartışmaları devam ederken Pfizer şirketinden bir açıklama geldi.
Pfizer İngiltere Müdürü Ben Osborn, İngiltere'nin Covid-19 aşı kampanyasının birinci yıl dönümünde verdiği röportajda, "Bilim ve veriler bize gösteriyor ki önümüzdeki birkaç yıl boyunca yetişkin nüfusumuzda bir miktar güçlendirici dozlara ihtiyacımız olacak." dedi.
İnsanların güçlendirici aşılara ne kadar süre ihtiyaç duyacakları sorusu üzerine Osborn, "Bence uzun yıllar açısından bunu söylemek zor çünkü hiçbirimiz virüsün zamanla nasıl gelişeceğini tahmin edemeyiz" yanıtını verdi.
GÜÇLENDİRİCİ AŞILARIN ÖNEMİ
Osborn, aşıların 6 ayda bir mi yoksa yıllık olarak mı gerekli olacağının ise hala bilinmediğinin altını çizerken, halihazırda Omicron varyantıyla mücadele etmek için yapılabilecek en önemli şeyin tüm yetişkinlere güçlendirici aşıların yapılması olduğunu vurguladı.
Pfizer'ın gerekirse yeni bir aşı geliştirmeye hazır olduğuna ve ölçekli dozlar üretebileceğine değinen Osborn, "Hepimiz, sadece Pfizer ve BioNTech'ten değil, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerden ve sağlık sistemlerinden çeşitli verilerin çıkmasını bekliyoruz" dedi.
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