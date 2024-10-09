Pilot havada kalp krizi geçirince, uçuş deneyimi olmayan eşi uçağı indirdi
ABD'de uçuş deneyimi olmayan bir kadın, pilot kocasının uçuşun ortasında kalp krizi geçirmesinin ardından kaptan koltuğuna oturarak, uçağı havaalanına güvenli bir şekilde indirdi.
69 yaşındaki Yvonne Kinane-Wells, 78 yaşındaki kocası Eliot Alper 5 bin 900 feet yükseklikte yanındaki pilot koltuğunda yığılmış halde yatarken, pervaneli uçağı indirmesine yardımcı olması için hava trafik kontrolünü aradı.
Uçak, Las Vegas'taki Henderson Executive Havaalanı'ndan Kaliforniya'daki Monterey'e doğru giderken pilot Alper'in rahatsızlanmaya başladığı bildirildi.
Inside Edition tarafından elde edilen ses kaydında, Kinane-Wells'in hava trafik kontrolüne içinde bulundukları tehlikeli durumu teyit ederken panik yaşadığı kaydedildi.
Hava trafik kontrolündeki temsilci, Kinane-Wells'e iniş boyunca yol gösterdi ve onu en yakın havaalanına yönlendirmeden önce daha fazla güç eklemesini tavsiye etti.
Temsilci, Kinane-Wells'e “Sizi öyle ayarlayacağız ki, dönüşünüzden sonra düzlüğe indiğinizde doğrudan Bakersfield Havaalanı'na yöneleceksiniz. Tamam mı?” dedi.
Daha önce hayatında hiç uçak kullanmadığını söyleyen Kinane-Wells'in, endişeli bir sesle temsilciye “tamam” dediği aktarıldı.
Dakikalar sonra Kinane-Wells'in kontrol ettiği uçak, Kaliforniya'daki Meadows Field Havaalanı'na başarıyla acil iniş yaptı.
Yerdeki acil durum ekipleri iniş yapan uçağın önünü kesmek için acil durum araçlarını kullandı.
Pilot Alper ise görevliler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kern County'nin havaalanları müdürü Ron Brewster, Kinane-Wells hakkında “Bildiğim kadarıyla eşi benzeri görülmemiş bir şey. Tüm kariyerim boyunca hiç görmedim” ifadelerini kullandı.
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