Piyasaya çıkan ilk Grand Theft Auto'nun kamera arkası yayımlandı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:59

Güncelleme: 10.07.2023 - 10:43

Oyuncuların merakla beklediği Grand Theft Auto 6 çıkmadan önce, popüler bilgisayar oyununun piyasaya sürülen ilk oyununa ait kamera arkası görüntüleri yayımlandı.

Grand Theft Auto'nun 1997 yılında piyasaya çıkan ilk oyununun kamera arkasası görüntüleri, BBC muhabiri Rory Cellan Jones tarafından haberleştirildi.

Sonradan adını Rockstar Games olarak değiştirecek olan DMA Design'ın ofisine giren Jones, yayımlanan görüntüde "çalışanların yeni bir oyun üzerinde çalıştığını" duyurdu.

Oyunun tasarımcılarından Dave ile konuştuğu görüntülerde Jones, oyun hakkında bilgi aldı. Dave, oyunun içeriği hakkında ifadesinde bulundu. "Bu oyunda, şehirde araba çalıp yayaları eziyor ve polisle uğraşıyorsunuz. Gerektiğinde geç saatlere kadar çalışıyoruz ve bazen bütün gece çalışmamız gerekiyor"

BAZI ÜLKELERDE YASAKLANDI

Grand Theft Auto, yayımlanan üçüncü oyunu ile şiddet seviyesini arttırdı. Artan şiddet seviyesi oyuncuları heycanlandırdı ancak eleştirilere de yol açtı. Oyun bazı ülkelerde şiddet içeriği nedeniyle yasaklandı. GTA, yasaklandığı ülkelerde şiddet suçlarındaki artışla ilişkilendirilerek gençleri şiddet eylemleri gerçekleştirmeye teşvik etmekle suçlandı.