Plajda güneşlenen turistin üzerinden pikap kamyonet geçti

Yayınlanma: 09.02.2025 - 13:47

Güncelleme: 09.02.2025 - 13:47

ABD'de Florida sahilinde tatil yapan bir turist kadın, plajda güneşlenirken bir pikap kamyonetin “kafasının üzerinden geçmesi” sonrası hastaneye kaldırıldı.

İsmi açıklanmayan 71 yaşındaki turiste, Daytona Beach'e yakın bir park yerinden çıkarken araç çarptığı kaydedildi.

Açıklamada, mağdurun “bir aracın arkasında plaj sandalyesinde oturduğu sırada yanına park etmiş olan Chevrolet Colorado marka aracın park yerinden çıktığı” belirtildi.

84 yaşındaki kadın sürücü “plaj çıkışına doğru hemen sağa dönmüş” ancak plajda oturan kişiyi görmeyerek “kamyonetin sağ arka lastiğiyle çarpmış ve ardından başının üzerinden geçti.”

Açıklamaya göre, "bir görgü tanığı tarafından kovalanana kadar kimseye çarptığının farkında olmadığı" belirtilen sürücü, kaçmaya başladı.

Polis, mağdurun “hayati tehlike arz etmeyen kafa yaralanmalarıyla” plajın yakınındaki Halifax Sağlık Tıp Merkezi'ne götürüldüğünü ve durumunun stabil olduğunu söyledi.

Polis, sürücünün ise herhangi bir alkol belirtisi göstermediğini ve serbest bırakıldığını ifade etti.

Basın açıklamasında turist kadının yaralanmalarının kapsamı ve ciddiyeti hakkında bilgi verilmedi.