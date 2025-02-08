ABD'de tüketici kredilerinin 2024'ün son ayında arttığı açıklandı

Fed Aralık 2024'e ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı. ABD'de tüketici kredileri, Aralık 2024'te 40,8 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de tüketici kredilerinin 2024'ün son ayında arttığı açıklandı
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AA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 16:51

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2024'e ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, geçen yılın son ayında önceki aya kıyasla 40,8 milyar dolar artışla 5 trilyon 145,5 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 17,7 milyar dolar artış yönündeydi. Tüketici kredileri, Kasım 2024'te 5,4 milyar dolar azalmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 22,9 milyar dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 18 milyar dolar arttı.

YILLIK BAZDA YÜKSELDİ

Tüketici kredileri, Aralık 2024'te yıllık bazda da yüzde 2,4 yükseldi.

Devir yapan krediler, geçen yıl aralık ayında yıllık yüzde 4,8 ve devir yapmayan krediler yüzde 1,6 artış gösterdi.


Etiketler: #fed #ABD Merkez Bankası #Kredi

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