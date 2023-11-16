Plajda manzarayı seyrederken yıldırım çarptı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 15:44

Güncelleme: 16.11.2023 - 15:44

Kolombiya’nın Cartagena kentinde tatil için gittiği Boquilla Plajı’nda manzaranın, denizin ve kumun tadını çıkarmak isteyen Froilanis Maireth Rivas Roman isimli kadına yıldırım isabet etti.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Roman, gittiği plajda denizi seyrederken yıldırımın isabet etmesiyle yere yığıldı.Kalbi duran 34 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların 45 dakika süren müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntülerde, bir adamın yıldırımın düşme anında kendini korkuyla yere attığı görülürken diğer tatilcilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SIK SIK YAŞANIYOR

Kolombiya’da yetkililer bu tür olayların çok sık yaşandığını ve yıldırım çarpmasından yaşamını yitirenlerin oranının yüzde 10 olduğunu aktardı. Resmi verilere göre yıldırım çarpması ihtimali bir milyonda bir olarak kayıtlara geçiyor.