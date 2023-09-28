Polisi öldüren mahkum idam edildi

İran'da bir polisi öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen kişinin cezası infaz edildi.

AA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:45
Polisi öldüren mahkum idam edildi
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Tahran Devrim ve Genel Savcısı Ali Salihi, polis memuru Abdulcebbar Mahtumnejad'ın öldürüldüğü olayla ilgili yargılanan kişinin idam edildiğini belirtti.

Salihi, kimliği açıklanmayan mahkumun başkent Tahran'da Temmuz 2021'de bir soygunun ardından yakalanarak karakola götürüldüğü sırada polislerden kaçtığını ve bu esnada polis memuru Mahtumnejad'ı bıçakla öldürdüğünü hatırlattı.

Daha sonra yakalanarak tutuklanan mahkuma, yargılandığı mahkeme tarafından idam cezası verildiğini aktaran Salihi, kararın Yargıtay tarafından onanması ve maktul polisin ailesinin de onayıyla idam hükmünün icra edildiğini kaydetti.


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İran İdam

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