Polisi öldürmekle suçlanan mahkuma yıllar sonra idam cezası

İran'da bir polisi öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen kişinin cezası infaz edildi.

AA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:33
Polisi öldürmekle suçlanan mahkuma yıllar sonra idam cezası
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İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, silahlı banka soygunu sırasında Muhammed İbrahimi adlı bir polis memurunu öldürmek suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan bir mahkum, 19 yıl sonra suç mahallinde idam edildi.

İdam edilen mahkumun kimliği açıklanmazken 2004 yılında İsfahan eyaletine bağlı Necefabad kentinde bir banka şubesindeki soygundan sonra kaçarken polis memurunu öldürdüğü aktarıldı.

Söz konusu mahkumun silahlı soygun çetesinin elebaşı olduğu ifade edildi.


İdam İran

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