Polisin bir gece kulübüne yaptığı baskında çuvallarca ceset kalıntısı bulundu

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:23

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:23

Meksika polisi, Jalisco Yeni Nesil Karteli üyesi olduğu iddia edilen dokuz kişiyi tutukladıktan sonra bir gece kulübüne baskın düzenledi.

Polis, ülkenin güneybatısındaki bir gece kulübünün zeminine yaptığı baskında 47 çuval dolusu insan kalıntısı buldu.

Baskında, çok sayıda silah ve kurşun geçirmez yelek de ele geçirildi.

Polis, ülkedeki en acımasız kartellerden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) tüyler ürpertici manzaradan sorumlu olduğuna inanıyor.

CESETLERİNİ YEMEK ZORUNDA BIRAKILMIŞLAR

Mexico News Daily'ye göre, 16 ve 17 yaşlarındaki iki genç, eyalet savcılarına cesetleri yemek zorunda bırakıldıklarını söyledi.

Kurbanların kesin sayısı ve kimlikleri henüz bilinmemekle birlikte, Meksika haber kaynağı Publimetro, Savunma Vakanı Luis Cresencio Sandoval'ın 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, soruşturmacıların çuvallarda 10'dan fazla farklı erkek ve kadın bulmayı beklemediklerini söylediğini bildirdi.

CJNG, kökleri Orta ve Kuzey Amerika'da sağlam bir şekilde yerleşmiş olan, dünyanın en büyük ve en acımasız kartellerinden biri olarak biliniyor.