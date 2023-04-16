Polislere tüküren adama 70 yıl hapis
Polis memurlarına tükürdüğü gerekçesiyle hakim karşısına çıkan bir kişi, 70 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'nin Teksas eyaletinde, 36 yaşındaki Larry Pearson, geçmiş sabıkalarınından suçlanmasının yanı sıra polis memurlarına tükürmekle suçlandı. Ancak dava savcıları, bu davranışın örnek teşkil etmesi gerektiğini düşündü ve 70 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Pearson, Mayıs 2022'de polisin aile içi şiddet olayına müdahalesi sırasında gözaltına alındı. Pearson, gözaltına alındığı sırada polis arabasının kapılarını tekmelemeye başladı. Pearson ayrıca, kendisine sakinleşmesini söyleyen polis memurlarına tükürdü.
Gözaltına alındığı polis merkezinde bile polise tükürmeye devam eden Pearson, kamu görevlisini taciz etmekten suçlu bulundu.
Pearson, aile içi şiddetten ve bir kez de ağırlaştırılmış soygundan hüküm giydiği gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ceza duruşması sırasında savcı, 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Pearson'ın cezasının "örnek teşkil etmesi" için 70 yıla çıkartılmasını talep etti.
Savcı, Pearson'ın 70 yıla çarptırılmasına ilişkin "Eğer suç dolu bir hayat yaşayacaksanız, bunu hapishanede diğer suçluların arasında yapacaksınız. Daha önce başınız hiç belaya girmemişken böyle bir şey için 70 yıl alamazsınız" açıklamasında bulundu.
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