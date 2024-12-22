Polisten kaçarken, kamyonla alışveriş merkezine çarptı
ABD'de polisten kaçan bir adam, Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinin girişine kamyonla çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
ABD'de polisten kaçan bir adam Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinin girişine kamyonla çarptığı bildirildi.
ABC News'in yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, olayın, Teksas eyaletinin merkezindeki Killeen kentinde polis memurlarının alkollü araç kullandığı iddia edilen adamı durdurmaya çalışmasıyla başladığı kaydedildi.
Haberde, sürücünün araç kullanmaya devam ettiği, sonunda Killeen Alışveriş Merkezi'nin (Killeen Mall) otoparkına girdiği ve ardından cam kapılardan geçerek birkaç kişiye çarptığı bildirildi.
Haberde, “Polis memurlarından kaçan bir adamın, Teksas'ın Killeen kentinde bir alışveriş merkezinin girişine kamyonla çarpmasının ardından 5 kişi yaralandı. Kamyonu kullanan adam, birkaç kolluk kuvvetinin ateş açmasının ardından vurularak öldürüldü” ifadelerine yer verildi.
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