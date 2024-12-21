Şam'daki HTŞ-ABD görüşmesinde neler konuşuldu?

Yayınlanma: 21.12.2024 - 16:16

Güncelleme: 21.12.2024 - 16:18

Leaf, beraberindeki heyetle 20 Aralık'ta Şam'a gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, HTŞ lideri Muhammed Colani ile görüşmesinde ev sahibinden gelen pozitif mesajları olumlu karşıladıklarını belirtti.

Bu kapsamda, sadece sözler değil eylemler de görmek istediklerini belirten Leaf; kadınların yanı sıra tüm etnik ve dini unsurların içinde yer aldığı, tüm Suriyelilerin katılım sağlayacağı bir geçiş dönemi için istişarenin önemini vurguladı.

"10 MİLYON DOLARLIK ÖDÜLDEN VAZGEÇTİK"

ABD'nin Suriyelilerle çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Leaf, geçici hükümet yetkilileriyle, ABD ve bölgesel ortaklar tarafından üzerinde mutabık kalınan bir dizi ilkeyi görüştüklerini kaydetti.

Leaf, Colani için yürürlükte olan '10 milyon dolarlık ödülden' vazgeçileceğini söyleyerek, "Suriye'nin ve bölgenin geleceğini tartıştığım birinin başında ödül olması tutarsız kalıyor" diye konuştu.

YAPTIRIMLAR KALKACAK MI?

Leaf, ABD'nin Suriye rejimine getirdiği yaptırımların kaldırılmasına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Geçici hükümet ve bundan sonra gelecek hükümetler üzerinde, yaptırımların kaldırılması için gerekliliklerin sağlanması için oldukça büyük bir iç baskı olacağını düşünüyorum..."

Leaf, Türkiye'nin rolüne ilişkin olarak da "Türkiye'nin Suriye'de büyük bir tarihsel rolü, nüfuzu ve aynı zamanda bir komşu olarak ulusal güvenlik çıkarları var" ifadelerini kullandı.

'ATEŞKES' MESAJI

Leaf, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Türk yetkililer ve SDG ile görüşmelerde enerjik bir şekilde çalışıyoruz. Bölgedeki gerilimi azaltmak için çabalıyoruz. Önümüzdeki en iyi yolun Kobani (Ayn el-Arab) çevresinde ateşkes sağlanması olduğunu düşünüyoruz..."

COLANİ'NİN MESAJLARI

Öte yandan, HTŞ lideri Muhammed Colani de başkent Şam'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Leaf başkanlığındaki heyetin ziyaretinden memnuniyet duyulduğunun belirtildiği açıklamaya göre, Colani, muhataplarına, Suriye'nin her düzeyde toparlanması ve yeniden canlanmasının sağlanması konusunda destek çağrısı yaptı.

Suriye halkının 'tüm bölgesel aktörlere eşit mesafede durduğunu' vurgulayan Colani ayrıca, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Suriye halkına savaşın ve çatışmaların yarattığı yıkımdan kurtulma fırsatı tanınmasının önemli olduğunu belirten Colani, halkın, savaş ve çekişmelerden uzak yeni bir döneme ihtiyaç duyduğunu ifade etti.