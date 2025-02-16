Polisten uyuşturucu tacirine 'kostümlü' baskın

Yayınlanma: 16.02.2025 - 12:30

Güncelleme: 16.02.2025 - 12:30

Peru polisi, 14 Şubat’a özel kapibara (Dünyanın en büyük kemirgeni) kostümü giyip, “Sevgilinizden hediye var” diyerek kapıyı açtırdığı uyuşturucu satıcılarını yakaladı.

Aynı polis birimi, geçen yıl da benzer bir yöntem kullanarak bir zanlıyı ayı peluşu kostümüyle yakalamıştı.

KAPİBARA NEDİR?

Kapibara, dünyanın en büyük kemirgeni olarak bilinen bir hayvandır. Bilimsel adı Hydrochoerus hydrochaeris olan kapibara, Güney Amerika'ya özgü bir türdür ve yarı sucul bir yaşam sürer. İşte kapibaralar hakkında temel bilgiler:

Fiziksel Özellikleri

Boyut: Kapibaralar oldukça büyük kemirgenlerdir. Yetişkin bir kapibara, yaklaşık 50-60 cm yüksekliğe ve 1.2-1.3 metre uzunluğa ulaşabilir.

Ağırlık: Genellikle 35-65 kg arasındadırlar, ancak bazıları 70 kg'ı bulabilir.

Görünüm: Yuvarlak, tüylü bir gövdesi, kısa bacakları ve hafif basık bir kafası vardır. Kahverengimsi bir kürke sahiptirler.

Davranış ve Yaşam Alanı

Yaşam Alanı: Kapibaralar, genellikle nehirler, göller, bataklıklar ve ormanlık alanların yakınında yaşarlar. Suyu çok severler ve yüzmekte ustadırlar.

Sosyal Yapı: Sürü halinde yaşayan hayvanlardır. Bir grup genellikle 10-20 bireyden oluşur, ancak bu sayı 100'e kadar çıkabilir.

Beslenme: Kapibaralar otoburdur. Çim, su bitkileri, meyve ve kabuklu bitkilerle beslenirler.

Özellikleri

Yüzme Yeteneği: Kapibaralar sucul hayata adapte olmuştur. Perdeli ayakları sayesinde yüzmekte oldukça iyidirler ve gerekirse tehlikeden kaçmak için suya dalarlar.

Doğal Yaşam: Tropik ormanlarda ve savanlarda bulunurlar. Özellikle Amazon Havzası'nda çok yaygındır.

Avcıları: Timsahlar, jaguarlar, anakondalar gibi yırtıcı hayvanlar kapibaraları avlar.

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