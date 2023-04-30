Yunanistan: Şu anda Türkiye ile daha iyi ilişkilere sahibiz

Yayınlanma: 30.04.2023 - 11:18

Güncelleme: 30.04.2023 - 11:18

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunanistan'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Delfi Ekonomi Forumu'nda Türk-Yunan ilişkileri üzerine konuştular.

Nikolaos Panagiotopoulos, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin eskisinden daha iyi bir noktada olduğunu belirterek, "artık Türklerle daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Panagiotopoulos, "İletişim kanalları açık. Bu durumun belki de iki taraf arasında daha iyi bir anlayışa yol açabileceğine inanıyorum. Ancak uzun vadede Türkiye'nin bölgedeki stratejik hedeflerinin değişeceğine inanmıyorum. Şu anda Türklerle daha iyi durumda olduğumuz için herhangi bir siparişi (savunma) iptal etmeyeceğiz. Yapmamız gereken, caydırıcılığı yüksek bir ülke olma çabasını sürdürmektir" dedi.

"ZORLUKLAR SIFIR İNDİ"

Konstantinos Floros ise şu anda iki ülke arasında bir "sakinlik" yaşandığını belirtti.

Floros, "Ancak bu sonsuza kadar böyle sürmeyecektir. Özellikle depremden sonra zorluklar sıfıra indi, ancak seçim kampanyası nedeniyle yeni iddialar duyuyoruz ve eski haritaları tekrar görüyoruz" diye konuştu.

Floros, "Türkiye'ye irademizi gösterdiğimiz Mart 2020'de hibrid savaşı sırasında yaptığımız gibi ulusal düzeyde karşı karşıya olduğumuz tehdit; tektir ve açıktır. Bununla nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz" diye ekledi.