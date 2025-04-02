Politico: Türkiye'den Meta'ya 'sansür emirlerine uymama' cezası

Yayınlanma: 02.04.2025 - 15:57

Güncelleme: 02.04.2025 - 16:12

Türkiye'de artan siyasi gerilimle birlikte sosyal medyaya yönelik sansür uygulamaları da gündemdeki yerini koruyor. Son olarak, Facebook’un çatı şirketi Meta'nın, Türk hükümetinin içerik kısıtlama taleplerine uymadığı gerekçesiyle ciddi bir para cezasına çarptırıldığı öne sürüldü.

Politico’nun haberine göre Meta, kamu yararı taşıyan içerikleri kaldırmayı reddettiği için cezalandırıldığını açıkladı.

"TALEPLERE KARŞI DİRENDİK..."

Konuya ilişkin açıklama yapan bir Meta sözcüsü, şirketin kamu yararı taşıyan içeriklerin kısıtlanması yönündeki talepleri geri çevirdiğini ve bunun sonucunda cezalandırıldığını açıkladı.

Meta sözcüsü, “Türk hükümetinin, açıkça kamu yararına olan içerikleri kısıtlama taleplerine karşı direndik ve bunun sonucunda cezalandırıldık,” ifadelerini kullandı. Ceza miktarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Sözcü ayrıca, “İfade özgürlüğünü kısıtlayan hükümet talepleri ve çevrim içi platformları kapatma tehditleri, insanların kendilerini ifade etme kabiliyeti üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor,” dedi.

ŞEFFAFLIK RAPORUNDA ORTAYA ÇIKAN DEV SANSÜR

Politico, Elon Musk’a ait sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter), protestoların başlamasından bu yana çok sayıda gazeteci ve muhalif isme ait hesabı askıya alındığını belirtti.

Politico bu durumu, "Musk’ın, kendisini 'ifade özgürlüğü savunucusu' olarak tanımlamasına rağmen, platformunun bu tutumu dikkat çekti" ifadeleriyle yorumladı.

Öte yandan, Meta’nın 2024 Şeffaflık Raporu’na göre, şirket geçen yıl Türkiye'den toplam 5 bin 677 içerik kaldırma talebi aldı.

Bu taleplerin 4 bin 199’u İletişim Başkanlığı’ndan geldi. Meta, bu taleplerin yüzde 40’ını yerine getirdiğini açıkladı.