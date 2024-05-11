Polonya Başbakanı Tusk, ülkesinin Belarus sınırında güvenlik önlemlerini artıracağını açıkladı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçanların yasa dışı yollarla geçtiği, ülkesinin Belarus sınırındaki güvenlik önlemlerini artırma kararı aldığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 16:13
Polonya Başbakanı Tusk, ülkesinin Belarus sınırında güvenlik önlemlerini artıracağını açıkladı
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Belarus sınırında görev yapan Polonya askerleri, sınır muhafızları ve polisiyle bir araya gelen Tusk, ziyareti sırasında basına konuştu.

Tusk, bölgenin yalnızca Polonya'nın değil Avrupa Birliği'nin (AB) de doğudaki sınır hattı olduğuna dikkati çekerek, "Tüm Avrupa'nın, Polonya'nın doğu sınırının güvenliğine ve dolayısıyla kendi güvenliğine yatırım yapacağından hiç şüphem yok" dedi.

'HİBRİT SAVAŞ'

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçarken yasa dışı yollarla sınırı geçen kişi sayısının her geçen gün arttığını belirten Tusk, komutanlarına Polonya'nın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir kısıtlama olmadığını söylediğini aktardı.

Tusk, sınırındaki güvenlik önlemlerini artırma kararını duyurduğu konuşmasında ayrıca Rusya müttefiki olan Belarus'u, göçmenleri AB'ye geçmeye teşvik ederek Batı'yla "hibrit savaş"ı şiddetlendirmekle suçladı.


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