Polonyalı yıldızdan Kenan Yıldız'a büyük övgü: 'Beş yıl içerisinde...'

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, milli oyuncu Kenan Yıldız hakkında konuştu. Szczesny, "Bir arkadaşımla Kenan Yıldız'ın beş yıl içerisinde Ballon d'Or'a aday gösterileceğine dair iddiaya girdim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun gibi bir yetenek görmedim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 16:33
Polonyalı yıldızdan Kenan Yıldız'a büyük övgü: 'Beş yıl içerisinde...'
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Juventus'un başarılı file bekçisi Wojciech Szczesny, takım arkadaşı Kenan Yıldız için övgü dolu sözler sarf etti.

Polonyalı file bekçisi, milli yıldız için, "Bir arkadaşımla Kenan Yıldız'ın beş yıl içerisinde Ballon d'Or'a aday gösterileceğine dair iddiaya girdim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun gibi bir yetenek görmedim. İddiayı kazanacağıma eminim" ifadelerini kullandı.

Wojciech Szczesny

23 MAÇTA FORMA GİYDİ

İtalyan basınında daha önce Kenan Yıldız için çıkan haberlerde, Juventus'un 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak istediği ve genç futbolcuya gelecekte 10 numarayı vermeyi planladığı yer almıştı.

Juventus forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.


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