Polonya'ya 'nükleer silah' yanıtı: 'Meşru hedef haline gelir...'

Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:51

Güncelleme: 25.04.2024 - 15:51

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına "hazır" olduklarını bildirmesine sert tepki gösterdi.

Zaharova, ABD'nin Polonya'ya nükleer silah tesisleri konuşlandırması halinde, tesislerin Rusya ile NATO arasında doğrudan bir askeri çatışma durumunda vurulacak meşru hedef haline geleceğini söyledi.

Zaharova, şunları kaydetti:

"Polonyalı yetkililer, ABD'nin Avrupa'da konuşlandırdığı nükleer silahlara nasıl 'sarılabilecekleri' konusundaki hırslarını gizlemediler, uzun zamandır bundan bahsediyorlar. Hala da bu konuda yorum yapıyor ve bunu Rusya'ya yönelik düşmanca politikalarıyla ilişkilendiriyorlar. Varşova'nın çılgınca bir şekilde Rus Genelkurmay Başkanlığı'ndaki askeri planlamacıların daha da fazla dikkatini çekmeye çalıştığı izlenimi var."

Zaharova, "Tahmin edebileceğiniz gibi, ABD nükleer silahlarının Polonya topraklarında ortaya çıkması durumunda, ilgili tesisler NATO ile doğrudan bir askeri çatışma senaryosunda vurulacak meşru hedefler listesine derhal eklenecektir" diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına "hazır" olduklarını bildirdi.

Duda, Rusya'nın ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesini "daha fazla askerileştirdiğini ve son zamanlarda nükleer silahlarını Belarus'a taşıdığını" belirtti.

Polonya ve ABD arasında nükleer silah paylaşımının "bir süredir" tartışıldığını ifade eden Duda, "Eğer müttefiklerimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için topraklarımızda nükleer silah konuşlandırmaya karar verirse, biz buna hazırız" şeklinde konuştu.