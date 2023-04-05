Polonya, Zelenski'ye ülkenin en yüksek nişanını takdim etti

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:04

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 13:04

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın en yüksek nişanı olan "Beyaz Kartal" nişanını Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda takdim ettii.

Polonya ile Ukrayna arasındaki ilişkileri derinleştirmedeki erdemleri için Zelenski'ye teşekkür eden Duda, güvenlik faaliyetleri, mücadelesi ve insan haklarını savunmadaki kararlılığı nedeniyle kendisine "Beyaz Kartal Nişanı" verildiğini söyledi.

Duda, nişanın takdimi sırasındaki törende yaptığı konuşmada, "Beyaz Kartal Nişanı en eski ve en değerli Polonya nişanıdır. Polonya Cumhuriyeti'ne ve onu çevreleyen yaşamlara istisnai katkılarda bulunan istisnai insanlara verilir. Sayın Zelenskiy, hiç şüphe yok ki siz özelsiniz. Vatana hizmetinizi izlerken gözyaşlarımı saklamak çok zor. Ne Ukrayna'yı ne de yurttaşlarınızı terk etmediniz. Siz devletin ve milletin örnek bir liderisiniz" ifadelerini kullandı.