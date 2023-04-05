Polonya, Zelenski'ye ülkenin en yüksek nişanını takdim etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından ülkedeki en yüksek nişan olan "Beyaz Kartal" verildi.

AA
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:04
Polonya, Zelenski'ye ülkenin en yüksek nişanını takdim etti
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın en yüksek nişanı olan "Beyaz Kartal" nişanını Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda takdim ettii.

Polonya ile Ukrayna arasındaki ilişkileri derinleştirmedeki erdemleri için Zelenski'ye teşekkür eden Duda, güvenlik faaliyetleri, mücadelesi ve insan haklarını savunmadaki kararlılığı nedeniyle kendisine "Beyaz Kartal Nişanı" verildiğini söyledi.

Duda, nişanın takdimi sırasındaki törende yaptığı konuşmada, "Beyaz Kartal Nişanı en eski ve en değerli Polonya nişanıdır. Polonya Cumhuriyeti'ne ve onu çevreleyen yaşamlara istisnai katkılarda bulunan istisnai insanlara verilir. Sayın Zelenskiy, hiç şüphe yok ki siz özelsiniz. Vatana hizmetinizi izlerken gözyaşlarımı saklamak çok zor. Ne Ukrayna'yı ne de yurttaşlarınızı terk etmediniz. Siz devletin ve milletin örnek bir liderisiniz" ifadelerini kullandı.


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