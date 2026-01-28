Polonya'dan 'Elon Musk' çıkışı: 'Savaş suçundan para kazanıyor'

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü’nce (ISW) yayınlanan araştırmada Starlink ağının Rus güçlerince giderek daha fazla kullanıldığı öne sürüldü.

Sistem sayesinde Ukrayna’ya karşı insansız hava aracı (İHA) saldırılarının menzilinin genişlediği belirtildi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Elon Musk ve şirketi Starlink’in Rusya’nın ‘savaş suçlarından’ para kazandığını savundu.

Sikorski de X’ten ISW’nin araştırmasını alıntılayıp Musk’a çıkıştı:

“Hey büyük adam Elon Musk, Rusların Starlink’i Ukrayna şehirlerini hedef almak için kullanmasını neden durdurmuyorsun?”

Bakan savaş suçları üzerinden para kazanmanın ABD’li milyarderin markasına zarar verebileceğini öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Musk da Sikorski’ye “Bu salyası akan embesil, Starlink’in Ukrayna’nın askeri iletişiminin belkemiği olduğunu bile fark etmiyor” diye yanıt verdi.

Musk, daha önce de kendisini eleştiren Polonyalı siyasetçiyi “Sessiz ol, küçük adam” deyip aşağılamıştı.