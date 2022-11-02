Polonya enerji krizine çözüm olarak kömüre yöneldi
Polonya Cumhurbaşkanı, kömür dağıtımına ilişkin "çözüm" yasasını en kısa zamanda imzalayacak. Yasa ile yerel yönetimler kömür dağıtabilecek.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yerel yönetimlerin kömür dağıtımına imkan sağlayan yasayı "en kısa zamanda" imzalayacağını söyledi.
Duda, dün akşam saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun aciliyetinin farkında olduğunu söyledi.
Geçen hafta Polonya meclisi tarafından onaylanan tasarıya göre, yerel yönetim birimleri kömür dağıtma yetkisine sahip olacak.
Duda, yerel yönetimlerin kömür dağıtımına imkan sağlayan söz konusu yasayı "en kısa zamanda" imzalayacağını söyledi.
Atılacak bu adımla konutlara kömür dağıtımının hızlanması hedefleniyor.
Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durduran Polonya'nın, Norveç'ten doğal gaz almasına imkan sağlayan "Baltic Pipe" boru hattı 1 Ekim'de açılmıştı.
Polonya da kömür enerji sepetinde önemli bir yer tutuyor. Ülke, konutların ısınması ve elektrik üretiminde de kömürü yoğun olarak kullanıyor.
British Petroleum (BP) verilerine göre, Polonya, Almanya ve Ukrayna'nın ardından Avrupa'nın en büyük kömür rezervlerine sahip ülkesi olarak dikkati çekiyor.
Video Haberler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- Soylu'dan 'deprem tatbikatı' açıklaması: 'Herkesin telefonuna 18:57'de mesaj gelecek'
- Son anketten dikkat çeken sonuçlar: Seçmen Millet İttifakı'nda kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor?
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- CHP’deki istifalara az kaldı
- İGDAŞ duyurdu: Doğalgaz faturalarında yeni dönem
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'