Polonya, Kaliningrad sınırına HIMARS füze sistemlerini konuşlandıracak

Polonya, Kaliningrad sınırı yakınlarına HIMARS füze sistemlerini konuşlandıracağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:32
Polonya, Kaliningrad sınırına HIMARS füze sistemlerini konuşlandıracak
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Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, askeri bir etkinlikte konuştu.

Mariusz Blaszczak, Polonya'nın, ABD'den tedarik edeceği HIMARS füze sistemlerini Kaliningrad bölgesi sınırı yakınlarına konuşlandıracağını söyledi.

Blaszczak, "Yakında, 16. Mekanize Tümen ABD'den HIMARS sistemlerini teslim alacak" dedi.

Blaszczak, HIMARS füze sistemlerinin 2019 yılında ABD'den sipariş edildiğini belirterek, ABD Kongresi'nin Polonya'nın 500 adet HIMARS rampası talebini onayladığını hatırlattı. 

Blaszczak ayrıca, Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin cephede kendini kanıtlamış ve "Ukraynalıların elinde çok başarılı olduğunu göstermiş" silahlara sahip olmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.


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