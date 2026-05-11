Polonya’nın eski Adalet Bakanı Ziobro’nun ABD’ye kaçtı iddiası

Polonya’da kamu kaynaklarını kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kalan eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro’nun, sığındığı Macaristan’dan ayrılarak ABD’ye geçtiği öne sürüldü.

İddiaya göre Ziobro’nun ABD vizesinin onaylanması için Başkan Donald Trump bizzat devreye girdi.

Polonya’nın önde gelen gazetelerinden Gazeta Wyborcza’nın haberine göre Ziobro ve eşi, Trump’ın doğrudan müdahalesinin ardından ABD’ye giriş yaptı.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Polonya’nın Washington Büyükelçisi Tom Rose’un vize verilmesine karşı çıktığı ileri sürüldü.

Gazetenin aktardığına göre Polonya’nın Washington Büyükelçisi, kısa süre önce Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’ye, ABD’nin Macaristan’dan kaçan kişilere sığınma sağlamayacağı yönünde güvence vermişti.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

Polonya Parlamentosu, Ziobro’nun milletvekili dokunulmazlığını geçen kasım ayında kaldırmıştı. Eski bakan, iktidardaki Law and Justice (PiS) hükümeti döneminde Adalet Bakanlığı yaptığı süreçte kamu fonlarını kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Ziobro ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

PiS yönetimi uzun yıllar boyunca Macaristan’ın eski Başbakanı Viktor Orban ile yakın ilişkiler yürütmüştü.

Haberde, Macaristan’ın yeni Başbakanı Peter Magyar’ın ülkesinin artık Ziobro için güvenli bir sığınak olmayacağını söylediği belirtildi.

TRUMP’IN AVRUPA’DAKİ YENİ MÜTTEFİKİ

Gazeteye göre PiS’li siyasetçiler, Ziobro’ya vize verilmesi için Trump ve Beyaz Saray nezdinde girişimlerde bulundu.

Haberde ayrıca Trump’ın, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’yi Avrupa’daki yakın müttefiklerinden biri olarak gördüğü ifade edildi. Özellikle Viktor Orban’ın Avrupa siyasetindeki etkisinin azalmasının ardından Trump’ın Nawrocki ile daha yakın ilişki kurduğu öne sürüldü.