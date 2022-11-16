Polonya ordusunun 'savaşa hazırlık' durumu artırılacak
NATO üyesi Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füzelerin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Ulusal Güvenlik Komitesi'nin füze düşmesi nedeniyle toplandığını belirterek, "Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi" dedi.
Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından acil olarak toplantıya çağrılan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Toplantıya, ilgili üst düzey tüm yetkililerin katıldığını ifade eden Müller, "Askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına karar verildi" dedi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya bağlı Ulusal Güvenlik Bürosunun Başkanı Jacek Siewiera da Duda'nın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü söyledi.
4. MADDE GÜNDEME GELDİ
Siewiera, görüşmede bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddenin gündeme geldiğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füzelerin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
NATO olayla ilgili "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz" açıklamasını yaparken, Rusya iddiaları reddederek "Suçlamalar kasıtlı provokasyondur" duyurusunu yayımladı.
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