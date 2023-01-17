Polonya, Ukrayna'ya Leopard tanklarının verilmesi çağrısında bulundu
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'ya Leopard tankları teslim edecek ülkelerden oluşan bir topluluk kurmak istediklerini belirterek "Umarım müttefiklerimiz bize katılır ve en azından bir zırhlı tugay kurabiliriz" dedi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) katıldığı oturumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
WEF kapsamında katıldığı oturumda "Rusya'nın saldırganlığı" bağlamında Avrupa'nın güvenliği ve savunması hakkında konuştuklarını ifade eden Duda, "Forum sırasında, mümkün olan en kısa sürede kalkınma yoluna dönebilmesi için Ukrayna'nın yeniden inşası hakkında çok konuşulacak" ifadesini kullandı.
Duda, forum kapsamında gelecek günlerde ekonomik sorunlar, iklim ve nükleer santrallerin de konuşulacağını ve bunların Polonya için önemli konular olduğunu ifade etti.
Ukrayna'ya Leopard tankları teslim edecek ülkelerden bir topluluk kurmak istediklerini vurgulayan Duda, "Umarım müttefiklerimiz bize katılır ve en azından bir zırhlı tugay kurabiliriz" dedi.
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