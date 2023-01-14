Rus televizyoncu, Fransa, Polonya ve İngiltere'nin "meşru hedef" olduğunu söyledi

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 11:34

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 11:34

Rus televizyoncu Vladimir Solovyov, Rusya'nın, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen tank ve zırhlı araç akışını durdurmak için Batı'yı "hedef alması" gerektiğini savundu.

Solovyov, Rusya'nın İngiltere, Fransa ve Polonya'ya "nükleer füze saldırısı" düzenlemesi çağrısında bulundu.

Solovyov, "Tam ölçekli bir Üçüncü Dünya Savaşı var. NATO ülkelerinin topraklarına saldırmıyoruz" diyerek, imalı bir şekilde "Çünkü, o zaman NATO müdahale eder" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilgiyle izlediği iddia edilen Solovyov, bu tür konuşmaların Putin için bir "kırmızı çizgi" anlamına gelmesi gerektiğini söyledi.

"FRANSA, İNGİLTERE VE POLONYA MEŞRU HEDEF"

Solovyov, "Şimdi tanklarla geliyorlar... İngiltere ne kadar verirse versin, bizim için kırmızı çizgi basit olmalı. Fransa tekerlekli tank dedikleri şeyi verdi... Polonya bir karar aldı, İngiltere bir karar aldı. Dolayısıyla Fransa, Polonya ve İngiltere topraklarındaki herhangi bir askeri hedef bizim için vurulması meşru hedeflerdir" dedi.

Gerekirse taktik nükleer silahların kullanılması gerektiğini savunan Solovyov, "Yoksa yüzlerce, binlerce tankın topraklarımızda görünmesini mi beklemeliyiz?" diye konuştu.