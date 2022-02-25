Polonya ve Çek Cumhuriyeti hava sahasını Rusya uçaklarına kapatıyor
NATO üyeleri Polonya ve Çek Cumhuriyeti, hava sahasını Rusya havayollarına ait uçaklara kapatıyor. İngiltere de dün aldığı kararla hava sahasını Rusya'ya ait havayolu şirketlerinin tüm uçuşlarına kapattığını açıklamıştı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya hava sahasının Rusya'ya ait havayolu şirketlerinin uçaklarına kapatılmasına ilişkin çalışma yürüttüklerini bildirdi.
Morawiecki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'na konuya ilişkin bir kararname hazırlaması talimatı verdiğini aktardı.
BU GECE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Hükümet Sözcüsü Piotr Müller de Bakanlar Kurulu'nun çalışmalarına başladığını, söz konusu yasağın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.
İngiltere ve Çek Cumhuriyeti de hava sahasını Aeroflot dahil Rusya'ya ait havayolu şirketlerinin tüm uçuşlarına kapattığını açıklamıştı.
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