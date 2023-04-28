Bina havadan görüntülendi... Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binadaki yangında 17'nci saat
Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binadaki yangının 17'nci saatinde söndürme çalışmaları sürüyor. Yoğun dumanların yükseldiği bina havadan görüntülendi.
Akit Medya Grubu'nun da bulunduğu binada çıkan yangını söndürme çalışmaları 17'nci saatinde devam ediyor.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesinin sürdürdüğü yangında binanın bodrum katlarında devam eden ufak çaplı yangınlar için katlara girerek müdahale ediliyor.
Yoğun dumanların yükseldiği görülen bina havadan da görüntülendi.
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