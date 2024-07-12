Ölü ve yaralılar var: Taş kömürü madeninde göçük meydana geldi

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:57

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:57

Polonya’nın güneyindeki Rydultowy kasabasındaki taş kömürü madeninde göçük meydana geldi. Göçük yerin bin 200 metre altında meydana gelirken, o esnada vardiya değişimi için aşağıya inenlerle birlikte toplam 78 madenci madende mahsur kaldı.

1 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi madenin bulunduğu bölgeye sevk edilirken, kurtarma ekipleri saatler süren çalışmaları neticesinde 76 madenciyi göçüğün meydana geldiği bölgeden sağ olarak çıkarmayı başardı. Göçük nedeniyle 1 madenci hayatını kaybederken, 17 madenci ise yaralandı.

Haber alınamayan 1 madenciyi ise arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmalara metan gazı patlaması riski ve artçı sarsıntılar nedeniyle kısa süreliğine ara verildi.