Polonya'da sarhoş rahip kiliseden kovuldu

Polonya'nın Varmiya-Mazurya Voyvodalığında cemaat, sarhoş olduğunu fark ettiği rahibi cenaze töreninden kovdu. Töreni başka bir rahip yönetirken, sarhoş rahip piskopos tarafından görevden alındı.

İHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 14:52
Polonya'da sarhoş rahip kiliseden kovuldu
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Polonya'nın kuzeyinde yer alan Varmiya-Mazurya Voyvodalığındaki Olecko kasabasında düzenlenen cenaze töreninde gergin anlar yaşandı.

Cenaze töreni için hayatını kaybedenlerin yakınları kilisede hazır bulunurken, töreni yönetecek rahibin gelmediği fark edildi. Daha sonra bir şahıs, arabayla rahibi kiliseye getirdi. Ancak cemaat, törene başlanacağı sırada rahibin ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu fark etti. Duruma öfkelenen cemaat, sarhoş rahibi kiliseden kovdu.

Cenaze sahipleri kasabanın bağlı olduğu Elk piskoposluğu ile irtibata geçerek cenaze töreni için acil olarak başka bir rahip gönderilmesini istedi. Kiliseye gönderilen başka bir rahip cenaze törenini gerçekleştirirken, piskoposluk ise sarhoş rahibi görevden aldı. Adı açıklanmayan 50 yaşındaki rahibin alkol bağımlılığı terapisine yönlendirildiği öğrenildi.

Piskoposluk, 23 yıldır görev yapan rahibin alkolle mücadele tedavisinden bir sonuç elde edilemezse, din adamlığı statüsüne son verileceğini açıkladı.


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