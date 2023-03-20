Polonya, Avrupa'da ulus devletlerin yerinin doldurulamaz olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 15:01

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 15:02

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Almanya'da bulunan Heidelberg Üniversitesi’nde, Avrupa Birliği'nin (AB) karşı karşıya bulunduğu sınamalar ve Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuşma yaptı.

İkinci Dünya Savaşı'nda işlenen suçlar için Almanya'dan tazminat alamadıklarını anımsatan Morawiecki, "Fail ile mağdur arasında tam bir uzlaşma ancak tazminat ödendiğinde mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Morawiecki, güçlü bir Avrupa'nın inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün ulus devletlerin egemenliğinin ulusun özgürlüğünü korumadaki rolünü vurgulamak istiyorum. Avrupa'da ulus devletlerin yeri doldurulamaz" dedi.

Üye devletlerin kültür ve ekonomi gibi alanlarda sağlayacağı katkılarla güçlenecek bir AB'ye ihtiyaç olduğunun altını çizen Morawiecki, Ukraynalıların da Avrupa'nın özgürlüğü için mücadele ettiğini söyledi.

"PUTİN ULUSAL KİMLİKLERİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR"

Morawiecki, Rus propagandasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Rus propagandası ayrı bir Ukrayna ulusu diye bir şey olmadığını söylüyor. Putin ulusal kimlikleri ortadan kaldırmak istiyor. Rusya, Ukrayna'yı faşizmle suçlamaya devam ediyor. Bir zamanlar Avrupa'nın sembolü antik agoraydı. Burası her vatandaşın eşit şartlarda konuşabildiği bir yerdi. Bugün Avrupa agorasının yerini çoğu zaman kapalı kapılar ardında kararların verildiği Brüksel kurumlarının ofisleri almıştır" diye konuştu.

Avrupalıların benliklerini ve dillerini unutmaması gerektiğini ifade eden Morawiecki, "Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan Paris, Roma, Köln, Madrid, Krakow, Londra veya Prag'ı ziyaret ediyor. Bu güzel şehirlerin zenginliği ve çekim gücü her birinin kendine özgü bir kimliğe sahip olmasından kaynaklanıyor. Ültimatom veren bir Avrupa istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.