Polonya'daki askeri müzede seks skandalı: Yetkililer açıkladı
Polonya'da bir askeri müze içerisinde ziyaretçilerin seks yaptığı görüntüler çalışanlar tarafından tespit edilince müzenin sosyal medya hesabı üzerinden bir uyarı mesajı yayınlandı. Mesajda, ‘Misafirlerimizin rica olunur… Nasıl söyleyebiliriz bilmiyorum. Müzede aşk sanatı yapmayalım” denildi.
Polonya’da Swinoujscie'de bulunan Fort Gerhard askeri müzesi farklı bir konuyla gündeme geldi. Güvenlik kameralarına ziyaretçilerin seks yaptığı görüntüler yansıyınca müze sosyal medyadan açıklamada bulundu.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADILAR
Sahil Savunma Müzesi'nin sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada, ‘Misafirlerimizin rica olunur. Nasıl söyleyebiliriz bilmiyorum. Müzede aşk sanatı yapmayalım” ifadelerine yer verildi.
Müze tarafından paylaşılan gönderide şu ifadelere yer verildi:
‘Misafirlerimizden anlayışlı olmalarını diliyoruz. Müzede sergilenen parçaların çoğu uzun yıllar öncesine ait ve tamamen farklı ahlaki normlara alışkın – muhafazakar, hatta ortodoks ve pervasız. Onları rahatsız etmeyelim!’
BİR AYDA ÜÇ KAYIT
Müze müdürü Piotr Piwowarczyk bir yerel gazeteye verdiği demeçte şunları söyledi:
“Bir aydan kısa süre içerisinde üç farklı kayıta rastladık. Kaleye gelen ziyaretçilerin çeşitli mizaçları var, bazıları çok muhafazakar. Ziyaretleri sırasında böyle şeylerle karşılaşarak şok olmalarını istemiyoruz”
HAPİS VEYA PARA CEZASI VERİLEBİLİR
Polonya yasalarına göre, toplum içinde seks yapmanın cezası bulunuyor. Yasaya göre; Ahlaksız davranışlarda bulunanlar gözaltı, hapis veya para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.
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