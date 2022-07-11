Oytun Erbaş: Çok seks öldürür

Covid-19 pandemisinin başlarında "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek" açıklamasıyla tepki çeken Doç. Dr. Oytun Erbaş, şimdi de çok seksin ömrü kısalttığını öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:51
Oytun Erbaş: Çok seks öldürür
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Koronavirüsün gen farkından dolayı Türklerde salgın yaratmadığını öne sürerek tepki çeken Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın aylar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

8 Ocak 2022'de Youtube'da Emrah İriç ve Ferda Yıldırım'ın konuğu olan Oytun Erbaş'ın çok seksin ömrü kısalttığını ifade etmesi sosyal medyada gündem oldu.

"ÇOK SEKS ÖLDÜRÜR"

Oytun Erbaş, "Bütün soğukkanlılar uzun yaşar. Vücut çalışma hızları düşüktür. Tavşan erken ölür. Metobolizma hızlı. Erkekler daha çok cinsellik yapıyor. Çok seks öldürür. Arabayı yıpratırsın yani. Yavaş bir araba uzun yaşar" diye konuştu.

DIŞKI BÜYÜK OLURSA DEMİŞTİ

Oytun Erbaş'ın 4 ay önce Youtube'da international press kanalına konuk olduğu  program yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem olmuştu.

Dışkı büyüklüğünün uzun yaşamla ilgili olduğunu ifade eden Oytun Erbaş, "Dışkı miktarı. Dışkı miktarı bol olacak. Az yapıyorsan bağırsak gidik demek. Bi yapıyorum hocam bir tabak. Günde iki yapıyorum çok yapıyorum. Afrika'da bir insan ne kadar çok dışkılıyorsa o kadar sağlıklıdır diyorlar. Miktar büyük olacak. Dışkısı bol olan uzun yaşar" ifadelerini kullanmıştı.


Oytun Erbaş koronavirüs Seks
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