Polonya'dan Almanya'ya tank teşekkürü: Geçit töreninde binmek için yapılmadı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Alman hükümetinin Ukrayna'ya tank gönderme kararının çok yerinde olduğunu belirterek, "Tanklar geçit töreninde binmek için yapılmadı, özgürlük ve egemenliği savunmak amacıyla savaşanlara yardım etmek için yapıldı" dedi.

AA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:27
Polonya'dan Almanya'ya tank teşekkürü: Geçit töreninde binmek için yapılmadı
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ile Polonya'nın doğusundaki Komorowo köyünde bir araya geldi.

Ukrayna'ya yardımların ulaşması ve Kiev'in güçlü şekilde savaşabilmesi için insani koridorların çok önemli olduğunu ifade eden Morawiecki, "Savaş başlamadan önce bile, olası tüm başbakanlar ve cumhurbaşkanlarıyla görüştüm ve yaklaşan savaş riskinden haberdar olmalarını sağlamaya çalıştım. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu saldırısı aynı zamanda Avrupa'nın güvenlik ve istikrarına yönelik bir saldırıdır" diye konuştu.

Morawiecki, Polonya'nın savaşın ilk günlerinden bu yana Ukrayna'ya destek sağladığına dikkati çekerek, "Bugün tanklar hakkında konuşuyoruz. Alman hükümetinin Ukrayna'ya tank gönderme kararı çok yerinde. Tanklar geçit töreninde binmek için yapılmadı, özgürlük ve egemenliği savunmak amacıyla savaşanlara yardım etmek için yapıldı" değerlendirmesinde bulundu.


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