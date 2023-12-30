Polonya'dan Rusya'ya nota

Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:19

Güncelleme: 30.12.2023 - 09:19

Polonya hava sahasına bugün giren Rus füzesi iki ülke arasında gerginliğe neden oldu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait bir seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından akşam saatlerinde Rusya Federasyonu Varşova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Andriej Ordasz’ın bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Rus diplomata protesto notası verildiği belirtilen açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı Polonya hava sahasının bir seyir füzesi tarafından ihlal edilmesi olayına ilişkin açıklama talep ederek, bu tür eylemlerin derhal durdurulmasını istedi” ifadeleri yer aldı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Teofil Bartoszewski ise gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya Maslahatgüzarı’na bu tür girişimlerin tekrarının Polonya Cumhuriyeti tarafından daha güçlü bir tepkiyle karşılanacağını, çünkü bu olayın Polonya’nın savunmaya olan yaklaşımını ve kararlılığını test etmek olduğunu söyleyerek, hızlı ve etkili şekilde tepki verebilecek kapasitede olduğumuz konusunda kendisini temin ettim” dedi.

Rusya Hava Kuvvetleri’nin Baltık ülkeleri ve Finlandiya’ya karşı benzer provokasyonlarda bulunduğunu hatırlatan Wladyslaw Teofil Bartoszewski, Polonya diplomasisinin Rusya’ya karşı şu an için başka bir eylem planlamadığını bildirdi.

Bartoszewski Polonya hava sahasını ihlal eden füzenin ne tür bir füze olduğunu bildiklerini ancak gizli nitelikte olduğundan herhangi bir bilgi veremeyeceğini söyledi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı bugün sabah saatlerinde Ukrayna sınırı üzerinden tanımlanamayan bir cismin Polonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Polonya ordusu komuta kademesini acil olarak toplanmasının ardından Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula, Polonya hava sahasını ihlal eden cismin Rusya’ya ait bir füze olduğunu, sınırdan 40 km kadar içeri giren füzenin 3 dakikadan az bir süre kaldıktan sonra Polonya hava sahasını terk ettiğini bildirmişti.