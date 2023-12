Rusya, Ukrayna'ya saldırı dalgası başlattı

Cuma sabahı erken saatlerde Kiev, Odesa, Dnipro, Kharkiv ve Lviv'e insansız hava araçları ve füzelerle yapılan saldırılar nedeniyle Ukrayna genelinde hava alarmı verildi.

Ülke genelinde çok sayıda kişinin yaralandığı ve en az bir kişinin öldüğü bildirildi.

BBC'nin aktardığına göre, gece boyunca süren saldırıların yaygın ve geniş kapsamlı olduğu ve ülkenin dört bir yanındaki kentleri vurduğu bildirildi.

Kharkiv, ülkenin Rusya ile olan doğu sınırına 40 km'den (25 mil) daha az bir mesafede yer alırken, Lviv Ukrayna'nın en batısında, Polonya sınırına sadece 70 km (43 mil) mesafede yer alıyor.

