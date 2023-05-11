Polonyalı bakan, Almanya Başbakanı Scholz'u Goebbels ile kıyasladı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:54

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:55

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Zebro, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u İkinci Dünya Savaşı ile ilgili sözleri nedeniyle eleştirerek, Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels ile kıyasladı.

Scholz'un 8 Mayıs'ta attığı tweet'te "Almanya'nın ve dünyanın 78 yıl önce Nasyonal Sosyalizmin zulmünden kurtulduğunu, ancak demokratik dünyanın hala savunulması gerektiğini" söylemesi Zebro'yu kızdırdı.

Zebro, "Scholz, Almanya'nın Nazilerden kurtulduğunu, çünkü Almanya'nın savaş sırasında Naziler tarafından işgal edildiğini söyledi.Scholz'un bu sözleriyle, Scholz'un yaratıcı zekasını kıskanmış bile olabilecek ünlü yurttaşı Goebbels'in geleneğine atıfta bulunduğu söylenebilir" dedi.

Zebro, Scholz'un "Almanya'yı Nazi rejiminin işlediği suçların sorumluluğundan kurtararak tarihi yeniden yazmaya çalıştığını" belirtti.

Zebro, "Saçmalığın, yalanların ve aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'nın gerçek kurbanlarını istismar etmenin de bir sınırı var. Bu sınır artık aşılmıştır. Scholz'un tarihi bu şekilde tahrif eden ve yeniden yazmaya çalışan bir aptal mı yoksa bir sahtekar mı olduğu merak edilebilir" diye konuştu.