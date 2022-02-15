Polonya'nın Macaristan'a vereceği 'tarihi hediye' tepki aldı
Polonya hükümetinin iki ülke arasındaki yakın bağların ifadesi olarak Macaristan Başbakanı Victor Orban'a hediye etmeyi düşündüğü 15. yüzyıldan kalma değerli el yazması vatandaşların tepkisini çekti.
Polonya'nın Torun kentinin ileri gelenleri ve kilise yetkilileri, Floransalı yazar ve ressam Naldus Naldius tarafından yazılan 15. yüzyıldan kalma değerli el yazmasının Macaristan'a verilmemesi için dilekçe imzaladı.
Bölge Valisi Piotr Calbecki de "Bu hediyenin, anayasaya aykırı olduğunu söyleyen uzmanlarla aynı görüşe sahibiz. Bence milletvekillerinin kalplerine ve vicdanlarına dokunmalıyız. Burada siyasete yer yok" dedi.
Polonya'da iktidar partisi milletvekili ve tarihçi Piotr Babinetz de hükümetin el yazmasını Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetine hediye edebilmesi için 6,2 milyon dolara satın almasını öngören bir yasa teklifi hazırladı.
Torun Halk Kütüphanesi Müdürü Danetta Ryszkowska-Mirowska, el yazmasını "benzersiz ve paha biçilemez" olarak nitelendirerek Polonya'nın kültürel mirasının kaybının parayla telafi edilemeyeceğini söyledi.
Naldus Naldius'un el yazmasını Macaristan Kralı Matthias Corvinus'un sarayında hizmet ederken hazırladığı, kralın kütüphanesini anlatan kitabın,16. yüzyılın ortalarında bir tüccar tarafından Torun şehrinde satıldığı ve o günden bu yana Torun'da muhafaza edildiği belirtildi.Polonya'nın Macaristan'a hediye etmeyi planladığı tarihi el yazması tartışılıyor
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