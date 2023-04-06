Popüler masa oyunu Catan'ın yaratıcısı Klaus Teuber 70 yaşında öldü

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 12:41

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 12:42

1995 yılında tanıtılan, 40'tan fazla dile çevrilen ve milyonlarca kopya satan strateji masa oyununun yaratıcısı Klaus Teuber, 70 yaşında öldü.

Associated Press'te yer alan habere göre, Teuber'in ailesi, Klaus'un, geçirdiği hastalığın ardından hayatını kaybettiğini açıkladı.

Catan'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Teuber ailesinin, sevgili eşleri ve babaları Klaus Teuber'in kısa ve ciddi bir hastalığın ardından 1 Nisan 2023 tarihinde 70 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntü ve kalp kırıklığıyla duyuruyoruz" denildi.

Catan stüdyo ekibinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Klaus'un masa oyunları endüstrisine katkıları ölçülemez olsa da, onu en çok nazik ve özverili bir insan, ilham verici bir lider ve en önemlisi bir arkadaş olarak hatırlayacağız" ifadeleri yer aldı.

Stüdyo ekibi, "birbirinize karşı nazik davranarak, yaratıcı tutkularınızın peşinden korkusuzca giderek ve sevdiklerinizle bir oyunun tadını çıkararak, Klaus'un anısını onurlandırın" çağrısında bulundu.

2014 yılında verdiği bir demeçte Teuber, diş teknisyeni olarak çalıştığı dönemde masa oyunları tasarlamaya başladığını söyledi. Teuber, "Şirketle ve mesleğimle ilgili pek çok sorunum vardı. Kaçmak için oyunlar geliştirdim. Bu benim yarattığım kendi dünyamdı. Catan'ın beni ve ailemi geçindirebileceğini hissettiğimde, diş teknisyenliği işini bıraktım" açıklamasında bulundu.