Pornhub 2023'te en çok aratılan 'fetişleri' yayınladı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:23

Güncelleme: 18.12.2023 - 09:24

2007 yılında faaliyete geçen Kanada merkezli pornografi paylaşım sitesi Pornhub, her yıl en çok aranan başlıkları kamuoyuyla paylaşıyor.

2023'ün sonuna yaklaştığımız bu günlerde platform, kullanıcıların en çok tercih ettiği içerikleri paylaştı.

5 - CİNSEL ŞİFA

Beşinci sırada, 'cinsel şifa' uygulamaları bulunuyor ve en çok aratılan merkezler de yüzde 566 ile Kanada ve yüzde 541 ile de Avustralya olarak kaydedildi.

'Masaj terapisi', 'seks terapisi' ve 'ayak terapisi' gibi terimlerin sırasıyla yüzde 76, yüzde 121 ve yüzde 219 oranında artmasıyla "fiziksel şifa" sonuçlarda başı çekti.

'Masaj terapisti' ve 'seks terapisti' aramalarında da artış yaşanırken, 'kişisel antrenör' aramaları da yüzde 85 oranında arttı.

4 - ÜNİFORMALAR

Dördüncü sırada 'üniformalar' yer alırken, Pornhub kullanıcıları 'asker' ve 'polis' üniformalarının yanı sıra 'kadın asker' ve 'eşcinsel asker' aramalarında da yüzde 332'lik bir artış tespit edildi.

3 - SEKS MAKİNELERİ

Son zamanlarda yapay zeka uygulamalarının yoğunlaşması, teknolojinin hayatımızdaki yaygın rolünün etkilerini bir üst seviyeye taşırken, Pornhub'da da 'seks makineleri' aramalarında artış kaydedildi.

'Android cosplay' veya 'android roleplay' gibi terimler de dahil olmak üzere 'android' aramaları yüzde 1689 oranında arttı. 'Seks robotu' ve '3D robot' yüzde 304 oranında büyürken, TikTok'taki yeni popülerliğinin de yardımıyla NPC terimi yüzde 1541 oranında arttı.

2 - BÜYÜK BOYUT

İkinci sırayı işgal eden arama ise 'büyük boyutlar' zira platformun takipçileri daha büyük penisler, göğüsler ve kalçalara sahip oyuncuların oynadığı içerikleri izlemekle ilgileniyor. 'Büyük', 'daha büyük' ve 'en büyük' gibi terimler platformda yüzde 177'lik bir artış gösterdi.

1 - OLGUN

'Olgun' içerik en üst sırada yer alırken, bu kategoriye yönelik aramalarda yüzde 77'lik bir artış yaşandı.

'MILF' ve 'DILF' gibi terimlerin popülerliği yüzde 71 oranında artarak yükselişe geçti. Benzer şekilde, 'Granny' ve 'GILF' de ivme kazanarak sırasıyla yüzde 132 ve yüzde 168 oranında artış gösterdi.

TÜRKİYE'DE YASAKLI

Bu arada, Pornhub da dahil olmak üzere Pornografik içerik sunan web sitelerinin Türkiye'de yasaklı olduğunu ve Türk mahkemeleri tarafından kullanıcı erişiminin engellendiğini ve girişlerin yasadışı sayıldığını belirtmekte de büyük fayda var.