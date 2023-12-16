Pornhub 2023 raporunu açıkladı: Hangi ülkede, en çok ne tür porno izlendi?

Yayınlanma: 16.12.2023 - 14:16

Güncelleme: 16.12.2023 - 14:16

Yıl bitmeden 20 ülkeden verileri inceleyen Pornhub, milyarlarca ziyaretin istatistikleriyle 2023 yılının porno izlenmelerine ve en çok izlenen türlere ilişkin bir derleme yaptı.

2023 tamamen "olgun" pornolarının öne çıktığı bir yıl oldu. Pornhub'a göre, MILF (Mother I'd Like to Fuck) kategorisi 1 puan kazanarak dünya çapında en çok izlenen 5. kategori oldu. "Olgun" kategorisi ise dünya çapında en çok izlenen 7. kategori oldu ve popülaritesi yüzde 69 arttı.

EN ÇOK ARANAN KELİMELER

"Olgun" aramaları yüzde 77 oranında artarak erkekler arasında "olgun puma "nın başını çektiği en popüler 2. kategori haline geldi. "MILF" dünya çapında en çok aranan 2. terim olurken, "muscle DILF" dahil "DILF (Dad I'd Like to Fuck)" terimleri yüzde 71 artış gösterdi.

"Büyükanne" araması yüzde 132, "seksi büyükanne" ve "ateşli GILF" gibi terimlerle "GILF" yüzde 168 oranında artış gösterdi.

"Büyük", "daha büyük" ve "en büyük" terimleri yüzde 177, "büyük memeler", "büyük penis" ve "büyük dildo" aramaları ise yüzde 67 oranında arttı.

Büyük memeler kategorisi yüzde 31, "BBW (iri güzel kadın)" ise yüzde 24 artış göstererek bu yılın Top20'sine "koca popo" ve "koca penis"in hemen ardından girdi.

EN ÇOK HANGİ ÜLKELER İZLEDİ?

Pornhub trafiğe göre en iyi ülkeleri de sıraladı. ABD başı çekti ve ilk 5'te ABD'yi Filipinler, Frans, Meksika ve Britanya takip etti.

AB'nin diğer ülkelerinde Almanya yedinci, İtalya sekizinci ve İspanya on birinci sırada yer aldı.

EN POPÜLER KATEGORİ

Paylaşılan verilere göre, en popüler kategori ‘lezbiyen’, en çok aranan terim ‘Hentai’, en çok aranan porno yıldızı ‘Abella Danger’, en çok aranan film karakteri ‘Star Wars’ (Yıldız Savaşları) ve en çok aranan video oyunu ‘Fortnite’ oldu.

Siteyi kullananların yaş ortalaması 37 olarak ifade edilirken, en çok porno izlenen gün pazartesi, en az izlenen gün cumartesi olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK HANGİ CİHAZLARDAN İZLENDİ?

Pornhub’ın verilerinde kullanıcıların hangi cihazlardan porno izlediği bilgisi de yer aldı.

Buna göre, Pornhub trafiğinin yüzde 93’ü akıllı telefonlardan geliyordu. Tabletten porno izleme oranı son bir yılda yüzde 43 düşerken, masaüstü bilgisayarların oranı da yüzde 46 geriledi.